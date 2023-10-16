Литвинова Настасья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинова Настасья Ильинична

Литвинова Настасья Ильинична

Место рождения

Востряковка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Востряковка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1801

Сын: Литвинов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Литвинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1814

Сын: Литвинов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Литвинов Ефим Иванович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Литвинов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Литвинов Ефим Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.