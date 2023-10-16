Литвинова Настасья Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1801
Отец ребёнка: Литвинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1814
Сын: Литвинов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Литвинов Ефим Иванович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Литвинов Ефим Иванович