Литвинов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1801
Мать ребёнка: (Литвинова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1801
Мать ребёнка: Литвинова Настасья Ильинична
Рождение ребёнка
21.09.1814
Сын: Литвинов Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Литвинова Настасья Ильинична
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Литвинова Настасья Ильинична