Литвинов Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Литвинова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Литвинова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1801

Сын: Литвинов Савва Ефимович

Мать ребёнка: (Литвинова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1801

Сын: Литвинов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Литвинова Настасья Ильинична

Рождение ребёнка
21.09.1814

Сын: Литвинов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Литвинова Настасья Ильинична

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Литвинов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Литвинова Настасья Ильинична

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