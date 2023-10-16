Литвинов Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1801
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: (Литвинова) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Литвинова Графена Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Литвинова) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Литвинова Графена Ивановна
Смерть
Неизвестно