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Литвинов Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1801

Отец: Литвинов Ефим Иванович

Мать: Литвинова Настасья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Графена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Графена Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: (Литвинова) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Литвинова Графена Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Литвинова) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Литвинова Графена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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