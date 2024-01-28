Воронин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: Воронин Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Воронина Анна Петровна
Мать ребёнка: Воронина Миропия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Воронина Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно