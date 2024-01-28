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Воронин Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: Воронин Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Миропия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Воронина Анна Петровна

Мать ребёнка: Воронина Миропия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Воронина Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Воронин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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