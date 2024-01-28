Воронин Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Алексей Яковлевич

Воронин Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Воронин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.