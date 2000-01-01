Опарин (Чинаров) Степан Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарин (Чинаров) Степан Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

17.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Опарин (чинаров) Герасим Флорович

Мать: Опарина Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
22.05.1884

Дочь: Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Опарина (чинарова) Анна Якимовна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
12.05.1888

Сын: Опарин (чинаров) Михаил Степанович

Мать ребёнка: Опарина (чинарова) Анна Якимовна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Опарин (чинаров) Иван Степанович

Мать ребёнка: Опарина (чинарова) Анна Якимовна

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина (чинарова) Анна Якимовна

Смерть
17.08.1890
селить
Причина смерти: чахотка
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