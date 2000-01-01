Опарин (Чинаров) Степан Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти17.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
22.05.1884
Дочь: Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Опарина (чинарова) Анна Якимовна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
12.05.1888
Сын: Опарин (чинаров) Михаил Степанович
Мать ребёнка: Опарина (чинарова) Анна Якимовна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Опарин (чинаров) Иван Степанович
Мать ребёнка: Опарина (чинарова) Анна Якимовна
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1890
селить
Причина смерти: чахотка