Опарина (Чинарова) (Манакина) Анна Якимовна
Место рожденияПоспелиха
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Манакин Яким Константинович
Мать: не указана
Поспелиха
Рождение ребёнка
22.05.1884
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Степан Герасимович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
12.05.1888
Сын: Опарин (чинаров) Михаил Степанович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Степан Герасимович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Опарин (чинаров) Иван Степанович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Степан Герасимович
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно