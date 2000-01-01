Опарина (Чинарова) (Манакина) Анна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Чинарова) (Манакина) Анна Якимовна

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Место рождения

Поспелиха

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Манакин Яким Константинович

Мать: не указана

Поспелиха
Рождение ребёнка
22.05.1884

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Степан Герасимович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
12.05.1888

Сын: Опарин (чинаров) Михаил Степанович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Степан Герасимович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Опарин (чинаров) Иван Степанович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Степан Герасимович

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин (чинаров) Степан Герасимович

Смерть
Неизвестно
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