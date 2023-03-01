Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
05.07.1870
Дочь: ■ Григорьевна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1871
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1876
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1878
Дочь: ■ Григорьевна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1886
Сын: Кривоногов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Александра (??)
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1889
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно