Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1870

Дочь: ■ Григорьевна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1876

Сын: Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1878

Дочь: ■ Григорьевна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1886

Сын: Кривоногов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Александра (??)

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1889

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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