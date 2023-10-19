Долгов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1828
Отец: Dolgov Ivan Михайлович
Мать: Долгова Maria Petrovna
Рождение ребёнка
25.02.1864
Сын: Долгов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Долгова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1867
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Долгова Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин Московск. губ., титулярный советник