Долгов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1828

Отец: Dolgov Ivan Михайлович

Мать: Долгова Maria Petrovna

Рождение ребёнка
25.02.1864

Сын: Долгов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Долгова Надежда Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1867

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Долгова Надежда Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин Московск. губ., титулярный советник
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