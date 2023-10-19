Долгова (Долгова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Долгова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1864

Сын: Долгов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Долгов Григорий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1867

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Долгов Григорий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
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