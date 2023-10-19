Долгова (Долгова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1864
Сын: Долгов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Долгов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1867
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Долгов Григорий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно