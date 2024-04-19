Долгова (Савёлова) Maria Petrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1819
Рождение ребёнка
01.07.1822
Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1827
Сын: Dolgov Alexander Ivanovich
Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1828
Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович
Рождение ребёнка
17.11.1840
Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович