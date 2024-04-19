Долгова (Савёлова) Maria Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Савёлова) Maria Petrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Савёлов Пётр Петрович

Мать: Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1819

Муж: Dolgov Ivan Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1822

Сын: Долгов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович

Рождение ребёнка
17.07.1827

Сын: Dolgov Alexander Ivanovich

Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1828

Сын: Долгов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович

Рождение ребёнка
17.11.1840

Сын: Долгов Валериан Иванович

Отец ребёнка: Dolgov Ivan Михайлович

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