Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1755

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1793

Сын: Савелов Владимир Петрович Петрович

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Савелов Автоном Петрович Петрович

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Савёлов Павел Петрович

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Долгова Maria Petrovna

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Петровна

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Языкова Маргарита Петровна Петровна

Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1838
Можайск, Можайский, Московская область
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