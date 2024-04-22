Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1793
Сын: Савелов Владимир Петрович Петрович
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Савелов Автоном Петрович Петрович
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Долгова Maria Petrovna
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Петровна
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Языкова Маргарита Петровна Петровна
Отец ребёнка: Савёлов Пётр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1838
Можайск, Можайский, Московская область