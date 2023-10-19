Долгов Валериан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840
Отец: Dolgov Ivan Михайлович
Мать: Долгова Maria Petrovna
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Фелицата Валериановна
Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Долгов Александр Валерианович
Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1872
Дочь: Мария Валериановна
Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Клавдия Валериановна
Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно