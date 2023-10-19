Долгов Валериан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Валериан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840

Отец: Dolgov Ivan Михайлович

Мать: Долгова Maria Petrovna

Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Фелицата Валериановна

Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Долгов Александр Валерианович

Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1872

Дочь: Мария Валериановна

Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Клавдия Валериановна

Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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