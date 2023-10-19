Долгова (Долгова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Долгова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Фелицата Валериановна

Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Долгов Александр Валерианович

Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1872

Дочь: Мария Валериановна

Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Клавдия Валериановна

Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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