Долгова (Долгова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Фелицата Валериановна
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Долгов Александр Валерианович
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1872
Дочь: Мария Валериановна
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Клавдия Валериановна
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно