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Константинова Ульяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузьмин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маслова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кузьмина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
07.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич

Смерть
Около 1956
Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
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