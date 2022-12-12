Константинова Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Маслова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кузьмина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
07.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Константинов Андрей Кузьмич
Смерть
Около 1956
Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область