Константинов Андрей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Маслова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кузьмина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
07.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1946
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Умер в больнице г.Малая Вишера от рака легкого