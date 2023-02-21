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Константинов Андрей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузьмин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маслова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кузьмина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
07.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Константинова Ульяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ульяна Гавриловна

Смерть
28.05.1946
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Умер в больнице г.Малая Вишера от рака легкого
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