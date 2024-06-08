Климов Матвей Алексеевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Матвей Алексеевич

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Климов Алексей Климович

Мать: Климова Мария Максимовна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Жена: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Климова Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Климова Юлия Матвеевна

Мать ребёнка: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Климова Аполлинария Матвеевна

Мать ребёнка: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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