Климов Матвей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Климов Алексей Климович
Мать: Климова Мария Максимовна
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Климова Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Климова Юлия Матвеевна
Мать ребёнка: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Климова Аполлинария Матвеевна
Мать ребёнка: Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно