Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Чуфарный Егор Иванович

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Муж: Климов Матвей Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Климова Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Климов Матвей Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Климова Юлия Матвеевна

Отец ребёнка: Климов Матвей Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Климова Аполлинария Матвеевна

Отец ребёнка: Климов Матвей Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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