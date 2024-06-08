Климова (Чуфарная) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Чуфарный Егор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Климова Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Климов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Климова Юлия Матвеевна
Отец ребёнка: Климов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Климова Аполлинария Матвеевна
Отец ребёнка: Климов Матвей Алексеевич
Смерть
Неизвестно