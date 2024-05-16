Климова Мария Максимовна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Мария Максимовна

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1848

Муж: Климов Алексей Климович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Климов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Климович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Климова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Климович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Климова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Климович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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