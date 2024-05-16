Климова Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Климов Алексей Климович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Климова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Климович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Климова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Климович
Смерть
Неизвестно