Аралин Петр (Ст) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Аралин Иван Петров
Мать: Аралина Анна Андреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аралина Аграфена Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Аралин Кузьма Петров
Мать ребёнка: Аралина Аграфена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Аралина) Матрена Петрова
Мать ребёнка: Аралина Аграфена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Аралин Яков Петров
Мать ребёнка: Аралина Аграфена Петрова
Смерть
После 1798