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Аралин Кузьма Петров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Аралин Петр (Ст) Иванов

Мать: Аралина Аграфена Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аралина Домна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Аралин Яков Кузьмин

Мать ребёнка: Аралина Домна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Аралина) Алена Кузьмина

Мать ребёнка: Аралина Домна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Аралина) Степанида Кузьмина

Мать ребёнка: Аралина Домна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1830
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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