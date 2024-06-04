Аралин Кузьма Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Аралин Петр (Ст) Иванов
Мать: Аралина Аграфена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аралина Домна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Аралин Яков Кузьмин
Мать ребёнка: Аралина Домна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Аралина) Алена Кузьмина
Мать ребёнка: Аралина Домна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Аралина) Степанида Кузьмина
Мать ребёнка: Аралина Домна
Смерть
1830