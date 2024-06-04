Аралина Анна Андреянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аралин Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Аралина) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Аралин Демид Иванов
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Аралина) Евфросинья Иванова
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Аралин Петр Иванов
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Аралин Трофим Иванов
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Аралина) Федосья Иванова
Отец ребёнка: Аралин Иван Петров
Смерть
После 1766