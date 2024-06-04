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Аралина Анна Андреянова

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1738 и 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аралин Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Аралина) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Аралин Демид Иванов

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Аралина) Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Аралин Петр (Ст) Иванов

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Аралин Петр Иванов

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Аралин Трофим Иванов

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Аралина) Федосья Иванова

Отец ребёнка: Аралин Иван Петров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1766

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