Аралин Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Аралин Иван Петров
Мать: Аралина Анна Андреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аралина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Аралин Аверьян (Аверкий) Петров
Мать ребёнка: Аралина Анна
Смерть
1837