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Аралин Петр Иванов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Между 1738 и 1741 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Аралин Иван Петров

Мать: Аралина Анна Андреянова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аралина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Аралин Аверьян (Аверкий) Петров

Мать ребёнка: Аралина Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1837
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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