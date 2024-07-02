Дроздов Александр Васильевич 20.04.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Александр Васильевич

Дроздов Александр Васильевич

Место рождения

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.04.1884

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1884

Отец: Дроздов Василий Родионович

Мать: Дроздова Мария Игнатовна

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Дроздов Александр Александрович

Мать ребёнка: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дроздов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Дроздов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна

Смерть
1955

Мы используем куки для улучшения работы сайта.