Дроздов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1884
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Дроздов Александр Александрович
Мать ребёнка: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дроздов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1921
Сын: Дроздов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна
Смерть
1955