Дроздова (Курьянова) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Дроздов Александр Александрович
Отец ребёнка: Дроздов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дроздов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Дроздов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1921
Сын: Дроздов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дроздов Александр Васильевич