Дроздов Василий Родионович 31.07.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дроздов Василий Родионович

Место рождения

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

31.07.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
07.02.1871

Сын: Дроздов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Дроздова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
05.05.1878

Сын: Дроздов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
15.03.1883

Сын: Дроздов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
20.04.1884

Сын: Дроздов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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