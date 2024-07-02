Дроздов Василий Родионович
Место рождения
Дата рождения31.07.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
07.02.1871
Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Дроздова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
05.05.1878
Сын: Дроздов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
15.03.1883
Сын: Дроздов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
20.04.1884
Сын: Дроздов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Мария Игнатовна
Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область