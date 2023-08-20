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Платонов Кирилл Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Платонов Никита

Мать: жена Никиты

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Николай Кириллович

Мать ребёнка: жена Кирилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Саватий Кириллович

Мать ребёнка: жена Кирилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Алексей Кириллович

Мать ребёнка: жена Кирилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Вера Кирилловна

Мать ребёнка: жена Кирилла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена Кирилла

Смерть
Неизвестно
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