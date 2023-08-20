Платонов Кирилл Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Платонов Никита
Мать: жена Никиты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Николай Кириллович
Мать ребёнка: жена Кирилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Саватий Кириллович
Мать ребёнка: жена Кирилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Алексей Кириллович
Мать ребёнка: жена Кирилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Вера Кирилловна
Мать ребёнка: жена Кирилла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: жена Кирилла
Смерть
Неизвестно