жена Кирилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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жена Кирилла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Саватий Кириллович

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Кирилл Никитич

Смерть
Неизвестно
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