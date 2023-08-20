жена Никиты
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Платонов Никита
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Платонов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 3-я дочь
Отец ребёнка: Платонов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Минюка Никитична
Отец ребёнка: Платонов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Марья Никитична
Отец ребёнка: Платонов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платонов Никита
Смерть
Неизвестно