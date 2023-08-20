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Платонов Петр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Платонов Никита

Мать: жена Никиты

Смерть
Неизвестно
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