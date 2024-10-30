Paara (Sarapik) Ella Katariina
Место рождения
Дата рождения13.12.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903 ст.
Отец: Sarapik Johann
Мать: Sarapik (Udikas) Ann
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara ?
Отец ребёнка: Paara Jüri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara Erich
Отец ребёнка: Paara Jüri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara Arkadi
Отец ребёнка: Paara Jüri
Бракосочетание
1932
Муж: Paara Jüri
Рождение ребёнка
26.11.1936
Дочь: Rästa (Paara) Laine
Отец ребёнка: Paara Jüri
Рождение ребёнка
13.09.1939
Сын: Paara Jüri
Отец ребёнка: Paara Jüri
Смерть
Неизвестно