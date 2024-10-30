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Paara (Sarapik) Ella Katariina

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

13.12.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903 ст.

Отец: Sarapik Johann

Мать: Sarapik (Udikas) Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara ?

Отец ребёнка: Paara Jüri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara Erich

Отец ребёнка: Paara Jüri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara Arkadi

Отец ребёнка: Paara Jüri

Бракосочетание
1932

Муж: Paara Jüri

Рождение ребёнка
26.11.1936

Дочь: Rästa (Paara) Laine

Отец ребёнка: Paara Jüri

Рождение ребёнка
13.09.1939

Сын: Paara Jüri

Отец ребёнка: Paara Jüri

Смерть
Неизвестно

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