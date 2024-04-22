Paara Jüri
Место рождения
Дата рождения10.06.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1936
Дочь: Rästa Laine
Мать ребёнка: Paara Ella Katariina
Рождение ребёнка
13.09.1939
Сын: Paara Jüri
Мать ребёнка: Paara Ella Katariina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara ?
Мать ребёнка: Paara Ella Katariina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara Erich
Мать ребёнка: Paara Ella Katariina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara Arkadi
Мать ребёнка: Paara Ella Katariina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Paara Ella Katariina
Смерть
Неизвестно