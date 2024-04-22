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Paara Jüri

Место рождения

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

10.06.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
26.11.1936

Дочь: Rästa Laine

Мать ребёнка: Paara Ella Katariina

Рождение ребёнка
13.09.1939

Сын: Paara Jüri

Мать ребёнка: Paara Ella Katariina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara ?

Мать ребёнка: Paara Ella Katariina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara Erich

Мать ребёнка: Paara Ella Katariina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara Arkadi

Мать ребёнка: Paara Ella Katariina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Paara Ella Katariina

Смерть
Неизвестно
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