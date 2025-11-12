Денисов Фёдор Гаврилов
мужской, родился 10.09.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 21.02.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДенисов Гаврила Акимов-Яковлев01.07.1812 ст. г.р.
МатьДенисова Акулина Егорова01.06.1813 ст. г.р.
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Рождение
10.09.1848 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.09.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.02.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
23.02.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоров. крест. фамилия Денисов