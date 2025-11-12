Денисов Фёдор Гаврилов 10.09.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Денисов Фёдор Гаврилов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 10.09.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 21.02.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Денисов Гаврила Акимов-Яковлев01.07.1812 ст. г.р.
Мать
Денисова Акулина Егорова01.06.1813 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1848 ст.

Отец: Денисов Гаврила Акимов-Яковлев

Мать: Денисова Акулина Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. фамилия Денисов

Крещение
12.09.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники того же сц. и пом. кр. Адриан Ермолаев и кр. девка Фиона Данилова Денисова

Смерть
21.02.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные. 1/2 от поноса

Похороны
23.02.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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