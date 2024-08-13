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Денисова Акулина Егорова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.06.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1813 ст.

Отец: Сибиряков Егор Васильев

Мать: Сибирякова Прасковья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
02.06.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемница тогож сельца кр. ж. Екатерина Максимова
Бракосочетание
03.02.1831 ст.

Муж: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених указан крестьянским сыном сельца Тогустемира, 18 лет (хотя до сего не находится) Невеста указана онаго же сельца 17 лет. Поручители/Поезжане Тогож сельца дворовой человек Фрол Степанов Поезжа... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.

Сын: Денисов Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
у крест. подполковницы вдовы Ольги Ефимовой Никифоровой
Рождение ребёнка
17.01.1835 ст.

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крест. Гавриил Яковлев Денисов и Акилина Егорова
Рождение ребёнка
03.02.1837 ст.

Дочь: (Денисова) Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. гг. Никифоровых
Смерть
Неизвестно

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