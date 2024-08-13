Денисова Акулина Егорова
Место рождения
Дата рождения01.06.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1813 ст.
Крещение
02.06.1813 ст.
Восприемница тогож сельца кр. ж. Екатерина Максимова
Бракосочетание
03.02.1831 ст.
Жених указан крестьянским сыном сельца Тогустемира, 18 лет (хотя до сего не находится) Невеста указана онаго же сельца 17 лет. Поручители/Поезжане Тогож сельца дворовой человек Фрол Степанов Поезжа... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.
Отец ребёнка: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев
у крест. подполковницы вдовы Ольги Ефимовой Никифоровой
Рождение ребёнка
17.01.1835 ст.
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев
Пом. Никифоровой крест. Гавриил Яковлев Денисов и Акилина Егорова
Рождение ребёнка
03.02.1837 ст.
Дочь: (Денисова) Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев
крест. гг. Никифоровых
Смерть
Неизвестно