(Денисова) Мария Гаврилова
женский, родилась 26.03.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 13.07.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДенисов Гаврила Акимов-Яковлев01.07.1812 ст. г.р.
МатьДенисова Акулина Егорова01.06.1813 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854 ст.
Крещение
27.03.1854 ст.
Смерть
13.07.1855 ст.
Похороны
16.07.1855 ст.
пом. Никифоров. крест. безфамильные.