(Денисова) Мария Гаврилова 26.03.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Денисова) Мария Гаврилова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 26.03.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 13.07.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Денисов Гаврила Акимов-Яковлев01.07.1812 ст. г.р.
Мать
Денисова Акулина Егорова01.06.1813 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854 ст.

Отец: Денисов Гаврила Акимов-Яковлев

Мать: Денисова Акулина Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Крещение
27.03.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники того же села и гжи Никифоровой кр. Роман Андреев и гг Звенигородских кр. девица Дарья Ананьева

Смерть
13.07.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. фамилия Денисов 1 года от поноса

Похороны
16.07.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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