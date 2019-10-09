Розанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1956

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1982

Сын: Розанов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Розанова Лариса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1985

Дочь: Розанова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Розанова Лариса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Лариса Ивановна

Смерть
09.10.2019
Москва, город федерального значения Москва
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