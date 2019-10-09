Розанов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1956
Дата смерти09.10.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1982
Сын: Розанов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Розанова Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1985
Дочь: Розанова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Розанова Лариса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Лариса Ивановна
Смерть
09.10.2019