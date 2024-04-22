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Розанова Светлана Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1985

Отец: Розанов Владимир Михайлович

Мать: Розанова Лариса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.2005

Сын: Белов Артём Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.2019

Сын: Мерцалов Илья Александрович

Отец ребёнка: Мерцалов Александр

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерцалов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Александр Александрович

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