Некрасов Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти28.03.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
03.08.1756
Сын: Некрасов Антон? Гаврилович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Фекла Гавриловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Некрасов Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Игнатий Гаврилович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1783