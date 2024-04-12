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Некрасов Гаврила Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

28.03.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Некрасов Иван Леонович

Мать: Некрасова Варвара Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1756

Сын: Некрасов Антон? Гаврилович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Фекла Гавриловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Некрасов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Игнатий Гаврилович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрена Гавриловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.03.1783
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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