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Некрасов Иван Леонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

25.07.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Некрасов Леон Тимофеев

Мать: Некрасова Федосья (Прохорова?)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Некрасов Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Некрасов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Варвара Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.07.1766
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область