Некрасов Иван Леонович
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смерти25.07.1766
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Некрасов Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1766