Некрасова (-) Авдотья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти10.04.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1756
Сын: Некрасов Антон? Гаврилович
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Фекла Гавриловна
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Некрасов Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Игнатий Гаврилович
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1800