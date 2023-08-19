Некрасова (-) Авдотья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Авдотья Афанасьевна

Некрасова (-) Авдотья Афанасьевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

10.04.1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1756

Сын: Некрасов Антон? Гаврилович

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Фекла Гавриловна

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Некрасов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Игнатий Гаврилович

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Гаврила Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.04.1800
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close