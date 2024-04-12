Некрасов Василий Герасимов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти08.12.1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Некрасов Герасим Лукин
Мать: Некрасова Ирина Иванова
Бракосочетание
10.01.1740
Рождение ребёнка
1748
Сын: Некрасов Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Мария?) Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1781