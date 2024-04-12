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Некрасов Василий Герасимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

08.12.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Некрасов Герасим Лукин

Мать: Некрасова Ирина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.01.1740

Жена: Некрасова Анисья (Мария?) Иванова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Некрасов Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Мария?) Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.12.1781
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