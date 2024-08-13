Дерябина (Патракова) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Патракова) Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патраков Фёдор Иванович

Мать: Патракова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дерябин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.

Дочь: Петрушкина Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Дерябин Андрей Васильевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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