Дерябина (Патракова) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патраков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерябин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.
Дочь: Петрушкина Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Дерябин Андрей Васильевич
Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно