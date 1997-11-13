Петрушкина (Дерябина) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушкина (Дерябина) Матрёна Андреевна

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Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.03.1903 ст.

Дата смерти

13.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903 ст.

Отец: Дерябин Андрей Васильевич

Мать: Дерябина Елена Фёдоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушкина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушкина Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушкин Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосёлова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович

Смоленец
Смерть
13.11.1997
Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

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