Петрушкина (Дерябина) Матрёна Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1903 ст.
Дата смерти13.11.1997
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушкина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушкина Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушкин Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосёлова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрушкин Иван Михайлович
Смоленец
Смерть
13.11.1997