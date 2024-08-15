Патраков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патраков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахова Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Патракова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно