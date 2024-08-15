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Патраков Фёдор Иванович

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патраков Иван

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патракова Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патракова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патраков Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахова Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Патракова Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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