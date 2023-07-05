Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно