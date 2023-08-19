Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Григорьевич

Василий Григорьевич

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Григорий Дементьевич

Мать: Настасья Тимофеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Афанасьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Афанасьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Афанасьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close