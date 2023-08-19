Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Григорий Дементьевич
Мать: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно