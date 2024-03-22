Полухин Антон Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Полухин Семен Мелентьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Домна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно