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Полухин Антон Семенов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Полухин Семен Мелентьев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Домна Антонова

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Полухин Михаил Антонов

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Кузьмина

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Полухин Матвей Антонов

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Кузьмина

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Евдокия Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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