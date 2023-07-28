Полухин Михаил Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Полухин Антон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Полухина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Полухина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Полухина Пелагея Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно