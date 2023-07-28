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Полухин Михаил Антонов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Полухин Антон Семенов

Мать: Полухина Евдокия Кузьмина

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Полухин Никита Михайлов

Мать ребёнка: Полухина Пелагея Дмитриева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Полухин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Полухина Пелагея Дмитриева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Полухин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Полухина Пелагея Дмитриева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Пелагея Дмитриева

Смерть
Неизвестно