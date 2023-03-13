Баушкинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Баушкинъ Петръ
Бракосочетание
07.02.1897
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: (Баушкина) Прасковья
Мать ребёнка: Баушкина (Власова) Екатерина
Рождение ребёнка
24.10.1898
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Баушкина (Власова) Екатерина
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: (Баушкина) Степанида
Мать ребёнка: Баушкина (Власова) Екатерина