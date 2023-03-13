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Баушкинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Баушкинъ Петръ

Мать: Баушкина (Фомина) Евдокия

Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Баушкина (Власова) Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: (Баушкина) Прасковья

Мать ребёнка: Баушкина (Власова) Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Баушкина (Власова) Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: (Баушкина) Степанида

Мать ребёнка: Баушкина (Власова) Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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