Баушкина (Власова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения17.11.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1874
Отец: Власовъ Андрей
Мать: Вавилова Матрона
Бракосочетание
07.02.1897
Муж: Баушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1898
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ