Баушкина (Власова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Власова) Екатерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1874

Отец: Власовъ Андрей

Мать: Вавилова Матрона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1897

Муж: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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